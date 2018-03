“Não se encontra pendente no Ministério das Finanças qualquer despacho relativo à obra de recuperação dos Carrilhões de Mafra”, refere o Ministério das Finanças num esclarecimento solicitado pela agência Lusa.

Aquele ministério referiu ainda que autorizou “a aplicação de saldos de gerência, no montante de 1,5 milhões de euros, no orçamento do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural”.

Na quinta-feira, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) explicou à agência Lusa que “a resposta ao pedido de envio de documentação feito pelo do Tribunal de Contas a 19 de dezembro aguarda somente pela conclusão de formalismos processuais e autorizações que não estão na dependência do Ministério da Cultura, relacionados com a mudança do ano económico e com a Lei do Orçamento”.

De acordo com explicações do Tribunal de Contas (TdC) à Lusa, o visto do tribunal, necessário para o início das obras, foi pedido a 02 de novembro, foi devolvido a 23 de novembro do ano passado à DGPC, a pedir mais esclarecimentos, voltou a ser reaberto a 15 de dezembro e de novo devolvido a 19 de dezembro.

O tribunal dispõe de 30 dias úteis para se pronunciar sobre um processo de visto, mas a contagem do prazo é interrompida sempre que pedem mais elementos e retomada quando chega a resposta.

Em setembro de 2015, a DGPC lançou um concurso de dois milhões de euros para o restauro dos sinos e dos carrilhões, mas as obras ainda não começaram, por carecerem do visto do tribunal.