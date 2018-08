A Autoridade Tributária espanhola pretende devolver dois milhões de euros a Cristiano Ronaldo, já que considerou que o agora jogador da Juventus pagou esse valor através do IVA em Espanha ao transferir os seus direitos de imagem ao empresário Peter Lim. A multa imposta ao português passa então de 18,8 para 16,7 milhões de euros.

A administração concluiu que Ronaldo, que tinha avançado com 13,4 milhões de euros para tentar evitar o processo fiscal, não tem que pagar 2.094.200 euros de IVA, que já tinha liquidado voluntariamente, com a concessão dos seus direitos de imagem, dado a transação não estar sujeita à lei espanhola.

A devolução vai ocorrer porque, de acordo com a Autoridade Tributária de Espanha, o jogador cedeu a exploração dos seus direitos de imagem no país às empresas Arnel Services, S.A, e Adifore Finance, LTD, ambas sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas e propriedade, através da empresa Mint Media, do empresário Peter Lim, proprietário de Valência.

A operação deu-se em dezembro de 2014 e foi feita com o objetivo de potenciar a imagem de Ronaldo no continente asiático.

Tendo em conta que esta transação não estava sujeita à lei espanhola e que Ronaldo fez uma declaração complementar em janeiro de 2017, referente ao ano de 2014, e pagou o IVA da referida transação, o Tesouro espanhol procedeu à sua devolução.

Ainda de acordo com o jornal, Ronaldo foi condenado a dois anos de prisão que não terá que cumprir, já que as penas até dois anos não são geralmente aplicadas, tendo a sentença sido comutada numa multa pecuniária de 350 mil euros.