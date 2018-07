Essas são conclusões do Fundo Monetário Internacional (FMI), que divulgou na quarta-feira o relatório anual com uma análise sobre a economia brasileira.

O FMI referiu que a economia do Brasil está a apresentar um mau desempenho em relação ao seu potencial. A projeção do Fundo para o Produto Interno Bruto (PIB) para 2018 é de um crescimento de 1,8% e para o ano seguinte estimam que o crescimento seja de 2,5%.

No documento, o órgão internacional voltou a sublinhar a importância das reformas para a continuação do crescimento do país após a crise económica.