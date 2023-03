O Conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) validou, nesta sexta-feira (31), um plano de ajuda à Ucrânia de US$ 15,6 bilhões (cerca de R$ 79 bilhões), que já havia sido firmado em 21 de março com Kiev, informou a entidade em um comunicado.

O plano de quatro anos procura "sustentar a reativação económica gradual, criando condições de crescimento a longo prazo, num contexto de reconstrução pós-conflito, e caminhando para a adesão à União Europeia", pode-se ler no comunicado.

Desde o início do conflito que a Ucrânia já recebeu empréstimos do Banco Mundial dos Estados Unidos da América no valor de 20 bilhões de dólares e também ajuda militar. Para já, com estes recursos, a Ucrânia vai mantendo o funcionamento dos serviços públicos e o pagamento de salários aos seus funcionários.