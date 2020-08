“É isso que vamos exigir e vamos reclamar, no sentido de que exista um apoio financeiro, se necessário com recurso a fundos europeus, para que possam ser ressarcidos alguns dos danos destes agricultores, particularmente daqueles que ficaram incapacitados ou, pelo menos, com grande dificuldade, podendo com esta ajuda retomar a atividade agrícola”, salientou.

Nuno Vaz apontou que alguns produtores perderam para o fogo palhas e fenos, alimentação destinada aos animais (cabras, ovelha e vacas), e têm dificuldade em repor, no imediato, esses prejuízos.

O incêndio teve início na zona da aldeia transfronteiriça de Vila Verde da Raia e desenvolveu-se por Santo António de Monforte, Lamadarcos, Vila Frade, Mairos, Travancas e ainda tocou Paradela e Santo Estêvão.