Nem todos os 57 deputados eleitos nas eleições de 25 de outubro tomaram já o seu lugar, sendo ainda nesta fase substituídos por outros membos da lista dos seus partidos.

Em causa estão diversos deputados eleitos que são ainda membros do atual executivo socialista, logo a começar pelo presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, bem como António Ventura, do PSD, que pediu a suspensão do mandato por também exercer o cargo de deputado à Assembleia da República.

Também Miguel Costa, socialista eleito pelo Pico, não tomou hoje posse por ainda exercer o cargo de presidente da Portos dos Açores, empresa que abandonará em breve.

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, foi indigitado recentemente presidente do Governo Regional pelo representante da República para os Açores, Pedro Catarino.

O PS venceu as eleições legislativas regionais, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, alcançando 25 dos 57 lugares da Assembleia Legislativa Regional.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, anunciaram um acordo de governação, tendo alcançado acordos de incidência parlamentar com o Chega e o Iniciativa Liberal (IL).

Com o apoio dos dois deputados do Chega e do deputado único do IL, a coligação de direita soma 29 deputados na Assembleia Legislativa dos Açores, número necessário para atingir a maioria absoluta.

Bolieiro adiantou já que até final do mês estará em condições de apresentar ao parlamento açoriano o próximo executivo da região.