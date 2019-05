A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, elogiou "a posição forte" de Portugal para completar a consolidação orçamental e garantiu que a instituição iria "trabalhar de perto" com as autoridades portuguesas para ultrapassar os problemas que permaneciam.

O então secretário-geral do PS, António José Seguro, sublinhou que a saída sem programa cautelar era o cenário previsto desde o início do programa, mas alertou que os portugueses teriam de suportar mais sacrifícios, referindo o anúncio do aumento do IVA e da Taxa Social Única.

Já o CDS-PP considerou ser um dia "positivo e histórico" para Portugal, enquanto o PSD congratulou-se com a saída de Portugal do memorando de ajuda sem novo apoio financeiro, criticando o que apelidou de "egoísmo eleitoral" do PS.

O Bloco de Esquerda classificou o anúncio como “um foguetório”, considerando que os únicos a ter uma "saída limpa" em Portugal foram os mercados financeiros e os milionários, enquanto o PCP acusou o Governo de “hipocrisia e cinismo”.

De recordar que Portugal pediu assistência financeira em 06 de abril de 2011, com José Sócrates como primeiro-ministro. Um mês depois, em 05 de maio, a ‘troika’, constituída por elementos da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu (BCE) e do FMI, apresentou o programa de assistência financeira a Portugal, no valor de 78 milhões de euros.