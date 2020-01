Em relação à decisão instrutória que vai ser hoje proferida, o advogado Francisco Teixeira da Mota sublinhou que “tudo é possível”, e que o seu cliente está “preparado para todas as situações, para ver a acusação diminuída ou a manutenção de todos os crimes pelos quais está acusado”.

Rui Pinto, criador do Football Leaks, acusado pelo Ministério Público (MP) de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, sabe hoje por quantos crimes vai responder em julgamento.

A leitura da decisão instrutória, pela juíza de instrução criminal Cláudia Pina, está marcada para as 14:00 no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, no Campus da Justiça.

“A dimensão de Rui Pinto na sociedade portuguesa não se esgota neste processo. O Rui Pinto é uma pessoa muito corajosa, com um pensamento e um espírito muito positivos”, declarou Francisco Teixeira da Mota à entrada da sessão no TIC.