Covid-19: Mais de 40 mil pessoas vacinadas este domingo. Cerca de 33 mil correspondem a jovens dos 12 aos 15 anos

Depois da adesão à vacinação ter ultrapassado apenas num só dia (sábado) o total de 110 mil pedidos de autoagendamento de jovens dos 12 aos 15 anos para todo o fim de semana, a 'task force' de vacinação informou que até às 18h deste domingo, mais de 40 mil pessoas — dos quais cerca de 33 mil correspondem a jovens entre os 12 e os 15 anos.

No sábado, o total de vacinados foi superior a 128 mil utentes sendo que, destes, mais de 115 mil foram jovens dos 12 aos 15 anos.

Este foi o primeiro fim de semana reservado pela 'task force' para a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos, que vai continuar no fim de semana de 28 e 29 de agosto.

Este fim de semana, além dos que fizeram o pedido de autoagendamento, e os que tenham sido chamados pelos serviços de saúde, a 'task-force' que coordena o programa de vacinação decidiu abrir também a modalidade "casa aberta", à semelhança do que aconteceu no fim de semana anterior com os jovens de 16 e 17 anos.

As datas para a toma da segunda dose também já estão definidas. No fim de semana de 11 e 12 de setembro, os jovens entre os 12 e os 15 anos estarão de regresso para completar a vacinação, mesmo antes do início do ano letivo.