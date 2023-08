Num despacho presidencial datado de 18 de agosto, a que a Lusa teve hoje acesso, João Lourenço menciona a necessidade de apetrechamento técnico material para todas as regiões militares angolanas, com primazia para as unidades orgânicas da estrutura central.

Sobre o tipo de viaturas, quantas serão adquiridas e a que preço, o despacho consultado pela Lusa nada refere, indicando apenas a necessidade de aquisição “para a mobilidade das Forças Armadas Angolanas, de modo a garantir eficiência e eficácia à sua missão”.

O procedimento será feito através de concurso limitado por prévia qualificação sendo o ministro da Defesa responsável por aprovar as peças, nomear a comissão de avaliação e assinar os contratos.

O projeto deverá ser inscrito no Programa de Investimento Público (PIP), sendo o Ministério das Finanças responsável por assegurar os recursos financeiros.