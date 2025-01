O líder das forças curdas sírias, que estabeleceram uma administração autónoma no nordeste da Síria, disse hoje que concordou com as novas autoridades de Damasco na rejeição de qualquer divisão territorial do país.

“Concordámos com a importância da unidade e da integridade territorial da Síria e rejeitámos qualquer plano de divisão que possa ameaçar a unidade do país”, afirmou o chefe das Forças Democráticas Sírias, Mazloum Abdi, em comunicado enviado à agência France Presse (AFP). Abdi comentava uma reunião realizada em dezembro entre as suas forças e as novas autoridades que derrubaram o regime de Bashar al-Assad no início desse mês em Damasco.