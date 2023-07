“O inimigo está a avançar nas áreas de Avdiivka, Mariinka e Lyman”, escreveu a vice-ministra na plataforma Telegram, acrescentando existirem também progressões no setor de Svatovoe.

A mesma responsável acrescentou que “a situação está bastante difícil” e que “há uma luta feroz em todos os locais” das frentes leste.

A vice-ministra da Defesa ucraniana referiu que as tropas ucranianas estão a avançar com “sucesso parcial” no flanco sul da cidade de Bakhmut, no leste, bem como perto de Berdiansk e Melitopol, na zona sul da frente.

No sul, a representante indicou que as forças ucranianas estão a encontrar “intensa resistência inimiga”, bem como campos minados, e que estão a progredir “apenas gradualmente”.

As tropas ucranianas “estão a trabalhar contínua e incansavelmente para criar as condições para um avanço o mais rápido possível”, garantiu.

As informações fornecidas pelas partes sobre a situação nas frentes de batalha não podem ser frequentemente confirmadas de imediato de forma independente.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).