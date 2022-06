“É o reconhecimento de um trabalho que desenvolvo há alguns anos em torno da conservação do mar e da criação de uma consciência para a importância dos oceanos”, afirmou Nuno Vasco Rodrigues à agência Lusa.

O também biólogo e investigador do Instituto Politécnico de Leiria candidatou-se pela primeira vez ao concurso, que se realiza desde 2015, concorrendo com oito fotografias, podendo as premiadas ser visualizadas na página https://unworldoceansday.org/photos/2022-photo-competition/.

Na edição deste ano da competição, obteve o segundo lugar na categoria “Revitalization”, com três fotografias captadas no verão de 2020 a sul da ilha do Pico, nos Açores.

Uma delas são de dois cachalotes, animais cuja caça foi proibida na década de 1980 e que são hoje uma atração turística.

As outras duas, contou o investigador, foram efetuadas quando acompanhou investigadores da Universidade dos Açores durante uma ação de recolha de lixo marinho, retratada numa das imagens, já galardoada em 2021 pela Ocean Geographic Society.

A segunda refere-se à libertação no mar, pelos investigadores, de uma tartaruga, na qual foi instalado um dispositivo de marcação, que permite recolher informações relativas, por exemplo, à sua localização, temperatura e profundidade.

Nuno Vasco Rodrigues obteve ainda o terceiro lugar na categoria “Nature Based Solutions & Ocean Discoveries”, com uma fotografia captada em outubro de 2020, durante uma expedição ao Porto Santo, na ilha da Madeira, para avaliar a biodiversidade marinha e perceber o efeito das áreas marinhas protegidas.

Nessa expedição, foi acompanhado por membros da Direção Regional do Mar e investigadores do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, ligado à Universidade da Madeira.

A competição da ONU, alusiva ao Dia Mundial dos Oceanos, premiou um total de 20 concorrentes, tendo este ano como tema a “revitalização”.

Enquanto fotógrafo de conservação, Nuno Vasco Rodrigues foi este ano premiado no Festival de Fotografia de Natureza, soma vários prémios obtidos em concursos, tendo sido considerado em 2020 e 2019 Fotógrafo de Natureza do Ano na categoria “underwater”, e tem vários livros publicados.

A propósito do Dia Mundial dos Oceanos, que se assinalou na quarta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu uma "ação coletiva" urgente para "revitalizar os oceanos", ameaçados pelas atividades humanas que "minam a biodiversidade".

O pedido foi expresso numa curta mensagem vídeo transmitida na sessão de abertura de uma conferência organizada pelas Nações Unidas.