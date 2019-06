O exercício, que envolve as Marinhas de França, Itália, Portugal e Espanha, iniciou-se hoje com uma cerimónia presidida pela secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Santos Pinto, e será encerrado pelo ministro da tutela, João Gomes Cravinho, no próximo dia 28.

Na cerimónia, os países participantes assumiram o compromisso de cooperação em prol da segurança marítima, segundo um comunicado divulgado pela Marinha portuguesa.

No CONTEX-PHIBEX, a força naval europeia irá participar num calendário de eventos destinados a “melhorar a sua prontidão, competências e capacidades, bem como para manter os níveis de interoperabilidade entre as Marinhas, enfrentando todas as possíveis ameaças à segurança marítima comum”.

Esta 42ª ativação será liderada pelo comandante Salvado de Figueiredo, com o seu Estado-Maior internacional embarcado na fragata portuguesa “Corte-Real”.

Após o exercício, a força partirá para Marrocos, onde irá cooperar e treinar com a Marinha Real Marroquina, no âmbito da segurança marítima comum.

Portugal assumiu a partir de 19 de setembro de 2017, por um período de dois anos, o comando rotativo da EUROMARFOR, atualmente comandada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, comandante Naval da Marinha Portuguesa.

Esta força naval multinacional é ativada especificamente para o cumprimento de missões ou operações navais, aéreas e anfíbias, podendo, num curto espaço de tempo, constituir-se como uma força pronta para atuar e ser empregue em missões humanitárias e de salvamento, manutenção da paz, de combate em gestão de crises e restabelecimento da paz.