“Vi com os meus próprios olhos a violência cometida por alguns dos colonos extremistas. É inaceitável”, afirmou Colonna, de regresso de uma viagem a Israel, aos territórios palestinianos e ao Líbano.

“A França decidiu tomar medidas contra alguns desses colonos extremistas, identificados como tal e com base em informações documentadas”, acrescentou.

Paris já tinha indicado, no início de dezembro, que estava a considerar a possibilidade de aplicar sanções como a proibição de entrada de “certos colonos” no território francês e o congelamento de bens, tendo apelado a que as medidas fossem tomadas a nível europeu.

No início de dezembro, os Estados Unidos impuseram sanções a dezenas de colonos, que estão agora proibidos de entrar nos Estados Unidos.

A violência dos colonos redobrou desde os atentados realizados em 07 de outubro pelo grupo Hamas em Israel, nos quais foram mortas 1.200 pessoas e mais de duas centena foram feitas reféns.

Mais de 290 palestinianos foram mortos pelas forças israelitas ou pelos colonos na Cisjordânia desde o início da guerra, segundo as autoridades sanitárias palestinianas.