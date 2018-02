Em julho de 1976 um grupo de ladrões conseguiu levar 46 milhões de francos, cerca de 32 milhões de euros, de uma agência do banco Société Générale, cavando um túnel para aceder aos cofres a partir da rede de esgotos da cidade. Os ladrões até se deram ao luxo — ou à provocação — de deixar uma nota para a polícia, escrita no cofre, que dizia: “Sem armas, Sem ódio, Sem violência”.

O dinheiro nunca foi recuperado e o único membro julgado até à data, do apelidado “Gangue dos Esgotos”, foi Albert Spaggiari, antigo militar e fotógrafo, que conseguiu escapar, em 1977, à lei — e à polícia — ao saltar da janela do gabinete do juiz de instrução pouco depois da sua prisão. A polícia perseguiu-o durante 12 anos, até à sua morte (por cancro, aos 57 anos, em 1989).

A imprensa francesa batizou o caso de o “roubo do século” e até o cinema imortalizou a façanha (em "The Easy Way"). Agora, quatro décadas depois, outro suspeito do grupo, é presente a tribunal para responder pelo roubo.

Cassandri, de 74 anos, não é desconhecido das autoridades. Com ligações à máfia de Marselha, já foi acusado por crimes de tráfico de droga, extorsão ou proxenetismo agravado. Neste caso, o maior crime pode ser a sua a petulância.

Em 2010 foi publicado o livro "The Truth about the Nice" (“A verdade sobre Nice”), em que sob o pseudónimo de “Amigo”, um homem afirmava ser o verdadeiro cérebro do famoso assalto de 1976. Os detalhes minuciosos e inéditos levaram a polícia a levar a obra muito a sério. Cassandri foi identificado como sendo o autor, tendo uma cópia do manuscrito sido encontrado no disco rígido do seu computador pessoal.

No livro, de acordo com o "Le Monde", Cassandri também atribui a si mesmo a paternidade da famosa frase inscrita cofre.