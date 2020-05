De acordo com o novo mapa, que sintetiza a circulação ativa do SARS-CoV-2 e as capacidades de UCI, 32 departamentos encontram-se no nível vermelho (inalterado), 22 no nível laranja — que é uma categoria provisória e significa que apenas um dos dois indicadores é positivo – (face aos 28 da véspera) e 47 a verde (contra 41 na sexta-feira).

A partir de 7 de maio, ficaram estabelecidas apenas duas categorias – verde e vermelho -, que vão determinar o nível de flexibilização das restrições aplicadas pelo Estado desde 17 de março.

França é o quinto país com mais óbitos desde o início da pandemia, superada apenas por Estados Unidos (mais de 65 mil e 1,1 milhões de casos), Itália (28.710 mortos, mais de 209 mil casos), Reino Unido (28.131 mortos, mais de 182 mil casos) e Espanha (25.100 mortos, mais de 216 mil casos).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 240 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.