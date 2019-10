Duas semanas depois do voto negativo do PE a Goulard, a presidência francesa anunciou que propôs o nome de Breton à presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Macron e Von der Leyen “chegaram a acordo em relação a este perfil depois de uma discussão prévia”, disse fonte da presidência à France-Presse, sublinhando que, se este nome é proposto, “é porque é adequado”.

Breton foi ministro da Economia de França (2005-2007), durante a presidência de Jacques Chirac, e dirige desde 2009 a companhia de tecnologias de informação francesa ATOS.

Objeto de um inquérito judicial em França, Sylvie Goulard recebeu parecer negativo do PE por razões éticas, depois de recusar apresentar a demissão do cargo de comissária europeia se vier a ser acusada no processo dos empregos fictícios de assistentes do seu partido na assembleia europeia.