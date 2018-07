Dezenas de veículos e vários edifícios foram incendiados durante os protestos localizados no bairro de Breil onde se registou, na passada terça-feira, a morte de Aboubacar Fofana, 22 anos.

De acordo com as autoridades o veículo onde seguia Fofana estava a ser vigiado por suspeitas relacionadas com tráfico de droga.

Na altura, Aboubacar Fofana forneceu uma falsa identidade aos agentes que pretendiam levá-lo para uma esquadra.

Na sequência da ordem da polícia, Fofana tentou escapar no carro que conduzia tendo atropelado um agente.

Um outro polícia abriu fogo atingido Fofana que acabou por morrer pouco depois no hospital.