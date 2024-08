Bandeira do Líbano numa zona turística na cidade de Jbeil, onde está instalada uma escola para crianças refugiadas sírias, pertencente ao Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), Jbeil, Líbano,19 de novembro de 2015. A partir do escritório em Beirute, a instituição coordena uma rede de quase 800 pessoas, espalhadas pelo Líbano, Síria, Iraque, Jordânia ou Turquia, no apoio aos refugiados. (ACOMPANHA TEXTO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2015) NUNO VEIGA/LUSA

