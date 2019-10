No dia 25 de setembro, habitantes e autarcas do Sabugal decidiram enviar uma exposição ao próximo Governo, a pedir a "regulação independente" de transvases de água e a "redefinição de níveis mínimos" na albufeira da barragem local.

Na exposição, que foi aprovada numa "audição pública", promovida pela Associação Malcata com Futuro (AMCF), União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António e Juntas de Freguesia de Malcata, Quadrazais, Foios e Vale de Espinho, lê-se que as freguesias "mais diretamente afetadas pela sangria do rio Côa, têm toda a legitimidade para exigir" a "regulação independente sobre transvases e sobre a utilização da água" no regadio da Cova da Beira, que é assegurado pela barragem que foi inaugurada no ano 2000.

É também exigida a "redefinição de níveis mínimos" que garantam a concretização do Plano de Ordenamento da Albufeira e a elaboração de um Plano de Recuperação, de Valorização e de Gestão Otimizada dos Recursos Hídricos.

Os subscritores pedem, ainda, que seja efetuado um Estudo de Impacto Ambiental "que esteja disponível antes da emergência de outros projetos de irrigação na Cova da Beira e na Gardunha".

A construção de açudes, a limpeza de linhas de água e a recuperação de represas fazem também parte das reivindicações a apresentar ao Governo.

"Basta de sangria e de utilização ineficiente de recursos escassos na origem. Justifica-se o reenquadramento da albufeira do Sabugal no Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira", é igualmente defendido.