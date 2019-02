Normalmente a passagem entre a Venezuela e o Brasil é fechada à noite e reabre por volta das 07:00 em Roraima (11:00 em Lisboa) do dia seguinte, o que não aconteceu hoje de manhã, segundo informações divulgadas pelo portal de notícias G1.

Em Pacaraima, cidade que fica do lado brasileiro da fronteira, foi possível observar venezuelanos usando uma rota alternativa para entrar a pé no Brasil, segundo relatos de repórteres do G1 que estão no local.

Segundo as mesmas fontes, quem tentou entrar na Venezuela não conseguiu autorização de militares do país vizinho.

Na quinta-feira, Nicolás Maduro ordenou o encerramento das passagens de fronteira da Venezuela com o Brasil, admitindo fazer o mesmo na fronteira com a Colômbia.

“Decidi (que) no sul da Venezuela (…) a partir das 20:00 de hoje (00:00 de sexta-feira em Lisboa) (…) fica encerrada total e absolutamente, até nova ordem, a fronteira terrestre com o Brasil”, anunciou Maduro, numa reunião com militares no forte Tiuna de Caracas, o maior quartel do país.

Horas depois, o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, ordenou que se mantenha aberta a fronteira com o Brasil.