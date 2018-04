O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, disse hoje no Parlamento que irá ser lançado até ao final do verão um concurso para a aquisição de 10 novos navios para reforço da frota da Transtejo.

João Matos Fernandes, que está a ser ouvido na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, referiu que a aquisição destes dez novos navios, que deverão estar todos disponíveis até 2022, representam um investimento de 50 milhões de euros, dos quais 15 serão financiados com fundos comunitários. O governante apresentou uma calendarização da aquisição destes navios, perspetivando quatro para 2020, três para 2021 e outros três em 2022. Esta decisão teve em conta a "elevada idade dos navios", sobretudo os que operam pela empresa Transtejo, afirmou. Na sua intervenção, o governante destacou ainda o facto de, em 2017, o número de passageiros da Transtejo e da Soflusa ter crescido cerca de 4,5 %. Relativamente a intervenções, João Matos Fernandes deu ainda conta ao Parlamento de que, durante este ano, serão intervencionados cinco navios da Transtejo e seis da Soflusa. A Soflusa faz a ligação entre o Barreiro e Lisboa, enquanto a Transtejo é a empresa responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão à capital. Nos últimos meses, ambas as empresas enfrentaram vários problemas devido à falta de barcos e a avarias sucessivas nos que estão operacionais.