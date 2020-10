Fugiram 17 dos 22 migrantes ilegais retidos num quartel em Tavira. Dois já foram detidos

17 dos membros de um grupo de migrantes ilegais que desembarcou no Algarve em setembro fugiram do quartel do Exército em Tavira, avança a RTP.

A fuga deu-se durante esta madrugada, tendo os fugitivos escalado as paredes do quartel.

A estação pública dá nota de que dois dos migrantes em fuga já foram detidos pela PSP e encontram-se agora à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).