Esta é uma das conclusões de uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC), hoje divulgada e que tinha sido solicitada pela vereação do atual presidente, Paulo Cafôfo (eleito pela coligação Mudança, em 2013, formada por PS/BE/PTP/MPT/PAN, e, em 2017, pela coligação Confiança – PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), ao endividamento do município.

“Em 2008, o município do Funchal, através do vereador com o pelouro das Finanças, num caso, e do seu presidente, noutro caso, celebrou dois contratos por um prazo de três anos, cada um com um valor nacional de dez milhões de euros, sem ligação a qualquer crédito específico do município, na modalidade de SWAP cancelável de cobertura de risco de variação de taxa de juro, de que resultaram prejuízos para a autarquia no valor de 968.202,24 euros”, afirma o Tribunal de Contas.

O atual presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), foi presidente da Câmara Municipal do Funchal entre 1994 e 2013.

Na sua análise, o TdC concluiu ainda que “o produto do empréstimo de 28,4 milhões de euros, contratado pelo município do Funchal no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local, foi utilizado para o pagamento de dívidas a fornecedores, pese embora algumas delas não reunissem os requisitos de elegibilidade legalmente definidos.

“Apesar dessa receita estar consignada ao pagamento de dívidas vencidas, essa verba foi, em dezembro de 2012, indevidamente considerada no cálculo dos fundos disponíveis comuns, conduzindo a que tivessem sido assumidos compromissos que excederam em 19,8 milhões de euros o montante consentido pela Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA).

Por outro lado, em 2013 e 2014, o município incumpriu 10 dos 28 objetivos a que se comprometeu no âmbito do Plano de Ajustamento Financeiro. Nesse período, também não foi assegurada a redução mínima de 2% do número de trabalhadores do grupo municipal do Funchal, imposta pelas Leis do Orçamento do Estado desses anos.