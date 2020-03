Nove em cada 10 trabalhadores não docentes (90,2%) estão insatisfeitos com o ordenado, segundo o estudo “Melhores escolas com trabalhadores não docentes valorizados e reconhecidos: Resultados do estudo nacional”, a que a Lusa teve acesso.

“Muitas destas pessoas recebem o salário mínimo”, afirmou Lúcia Miranda, uma das autoras do estudo que teve por base as entrevistas realizadas no ano passado a 600 trabalhadores de escolas de todo o país.

Mulheres, com mais 46 anos de idade e com habilitações literárias baixas são as principais características que definem a maioria dos funcionários não docentes das escolas portuguesas, segundo o estudo do Sindicato dos Técnicos Superiores, Assistentes e Auxiliares de Educação (STAAE) que veio confirmar o perfil traçado pelo Ministério da Educação.

A maioria dos inquiridos exerce funções de assistente operacional (67,2%) e, também por isso, o estudo apresenta estes trabalhadores como um grupo com baixas habilitações literárias: Mais de metade (51%) tem apenas o 1.º ou 2.º ciclo e só 22,3% conseguiram concluir o secundário. Apenas 2% têm formação superior.

Além disso, queixam-se da dificuldade em ter formação contínua e profissional. Segundo o relatório, 51,6% afirmou não ter “acesso a este direito e dever do empregador”, sublinhou a autora do estudo em declarações à Lusa.

A maioria dos inquiridos sente também que não tem oportunidade para ser promovido ou para assumir maiores responsabilidades.

Resultado: os trabalhadores sentem-se desmotivados. De norte a sul do país, 36,6% admitiram estar completamente desmotivados ou ter um nível motivacional baixo, enquanto 43,4% disseram estar mediamente motivados. “Apenas 19% apontou um nível motivacional elevado”, disse Lúcia Miranda.