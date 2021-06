“Vamos aproveitar este momento para construir um futuro melhor e mais igualitário”, afirmou Melinda Gates durante a participação num painel sobre a construção de uma sociedade mais igualitária e justa, no evento que decorre até sexta-feira.

Os 2.100 milhões de dólares anunciados vão ser repartidos no financiamento de programas de capacitação económica, saúde reprodutiva e planeamento familiar e projetos de promoção de mulheres em cargos executivos.

“O mundo luta pela igualdade de género há décadas, mas o processo tem sido lento. Agora o movimento deve ser relançado para que se dê uma mudança real”, prosseguiu.

A filantropa disse ainda que é preciso “tornar o invisível, visível”, assegurando que apoiar as mulheres significa que as “mais jovens darão um impulso a partir do qual todos serão beneficiados”.