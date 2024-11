A Web Summit anunciou que o evento que hoje arranca em Lisboa "esgotou oficialmente" com mais de 70.000 participantes e um "recorde" de 3.000 empresas expositoras, 1.000 investidores e 2.000 meios de comunicação globais, nomeadamente o SAPO24.

Na noite de abertura de hoje, os destaques do evento incluem nomes como de Pharrell Williams, vencedor do Grammy, músico, cineasta e filantropo, e diretor criativo de moda masculina da Louis Vuitton, que irá falar com o CMO (executivo responsável por liderar todas as atividades relacionadas com o ‘marketing’) da Visa, Frank Cooper III, sobre comércio e criatividade.

Na cimeira tecnológica estão representados 160 países, de acordo com a organização.

No total, são cerca de 300 funcionários e 6.000 voluntários e pessoal ligado à construção dos espaços do evento.

A Web Summit "está a acolher mais 'startups' do que nunca, registando um aumento de 15% desde o recorde de 2.608 'startups' em 2023".

Além dos oradores, a ‘cimeira’ tecnológica reúne "um número recorde de 3.000 empresas expositoras, 1.200 delas fundadas por mulheres, e 500 das quais participaram através do programa Impact, por ‘startups’ que estejam alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Os 1.000 investidores de empresas como a Northzone, Seven Seven Six, Qatar Investment Authority, 500 Global, Khosla Ventures irão "conectar-se com o maior e mais diversificado grupo de 'startups' em fase inicial do mundo" e acolher milhares de reuniões, bem como sessões de mentoria.

Um novo relatório sobre financiamento da Web Summit x Crunchbase mostra que "foram angariados 60,6 mil milhões de dólares por empresas da Web Summit 2023 e 755 milhões de dólares foram para os participantes do programa de 'startups' da Web Summit.

As 'startups' na Web Summit obtiveram "uma média de 5,5 milhões de dólares de financiamento anual, excedendo em muito a média da indústria de 3,3 milhões de dólares", refere a organização.

O evento irá acolher 60 delegações comerciais de 40 países.

A delegação da Alemanha contará com 80 'startups' e incluirá o vice-chanceler Robert Habeck. A Ucrânia apresenta-se com 24 'startups', o Qatar quatro 'startups', o Brasil trará 80 'startups', enquanto a Sérvia acolherá 24 'startups'

Por último, 36 ‘startups’ irlandesas representarão inovação tecnológica na Web Summit 2024 em Lisboa.

Um modelo de linguagem de IA em português

O primeiro-ministro anunciou hoje o lançamento, no primeiro trimestre do próximo ano, de um “grande modelo de linguagem” em português (LLM, sigla em inglês), que considerou “um passo crítico” para o ensino, administração pública ou empresas.

Montenegro na Web Summit Montenegro na Web Summit créditos: Lusa

Luís Montenegro falava na abertura da Web Summit, considerada uma das maiores ‘cimeiras’ tecnológicas, que arrancou hoje em Lisboa, na qual, depois de umas breves palavras de saudação em inglês, falou em português.

“Estou a falar português para vos poder dizer aqui e agora, em primeira mão, que no primeiro trimestre de 2025 vamos lançar um LLM português - Large Language Model - para inovarmos em português, preservando o nosso idioma e utilizando a nossa cultura ao serviço da inovação”, anunciou.

Um LLM é um tipo de programa de inteligência artificial (IA) que pode reconhecer e gerar texto, entre outras tarefas.

O chefe do Governo considerou que esta ferramenta será “um passo crítico” que permitirá dar novas respostas em várias áreas.

“Respostas inclusivas: dando a cada aluno um tutor educativo de inteligência artificial adaptado aos nossos currículos para o ajudar a compreender o mundo. Dando a cada cidadão o acesso aos serviços da administração pública de forma mais simples, mais direta e personalizada para responder às suas necessidades”, disse.

Por outro lado, defendeu, tal permitirá “dar a cada empresa a oportunidade de projetar os seus serviços numa era de inteligência artificial também em português”.

“Vamos a isto! Let's do this! Keep up the great work and enjoy Portugal! (Continuem o bom trabalho e aproveitem Portugal)”, apelou.

*Com Lusa