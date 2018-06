A avaliação das candidaturas foi feita com base num painel internacional coordenada por dois antigos reitores e presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Rendas e António Cunha, tendo incluindo ainda vários professores.

De acordo com o comunicado, os planos aprovados incluem 221 contratos no âmbito de carreiras de investigação e académica, cofinanciados pela FCT, e contratos de trabalho para investigadores em diversas categorias, totalmente financiados pela FCT.

Segundo um comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior hoje divulgado, estes são os resultados do primeiro concurso público para o apoio ao desenvolvimento de planos de emprego científico e desenvolvimento de carreiras científicas por instituições académicas e científicas.

“O procedimento concursal foi inédito em Portugal, tendo sido resultado da implementação do Programa de Estímulo ao Emprego Científico”, refere o comunicado.

O Governo salienta que foram valorizadas as práticas institucionais de promoção de emprego científico e as suas estratégias futuras, nomeadamente das instituições, ou redes entre instituições, que articulam e estimulam a colocalização de atividades investigação e desenvolvimento, de inovação e de ensino superior.

Os planos de emprego científico agora aprovados devem assegurar a garantia de rejuvenescimento e de reforço de carreiras, assim como reforçar a articulação entre as atividades científicas e de ensino superior nas instituições científicas e académicas.

“O processo vem ainda reforçar, de forma inédita em Portugal, a capacidade da autonomia das instituições académicas e de ensino superior em desenvolverem estratégias científicas autónomas e próprias, através da contratação de investigadores doutorados e o desenvolvimento de carreiras científicas e de docência próprias, concretizando uma importante orientação do Programa de Governo e explicitamente incluída nas recomendações da OCDE a Portugal, no âmbito da Avaliação concluída e divulgada no início de 2018″, conclui o Ministério.