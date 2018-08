O município do Fundão vai instalar um centro de apoio aos negócios, em Lisboa, conjuntamente com a Prefeitura de Campinas, com o objetivo de apoiar as empresas que se queiram internacionalizar na União Europeia, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia explica que o presidente do município do Fundão, Paulo Fernandes, está a realizar uma visita a Campinas, no Brasil, com o objetivo de reforçar a cooperação entre as duas cidades.

"O Fundão pretende apoiar as empresas de Campinas e região que queiram internacionalizar-se para a União Europeia, com Portugal como porta de entrada, estando prevista a instalação de um Centro de Apoio aos Negócios, na cidade de Lisboa, promovido pelo município do Fundão conjuntamente com a Prefeitura de Campinas", lê-se na nota.

O centro terá como objetivo, para além do apoio à internacionalização de empresas de Campinas, captar investimento para o concelho do Fundão e permitir o contacto mais próximo entre os empresários fundanenses e os empresários brasileiros.

A visita do autarca "insere-se nos contactos que o município tem vindo a estabelecer com empresários e investigadores de Campinas, dos quais já resultaram alguns projetos de relevante interesse socioeconómico, como é exemplo a instalação do Centro de Biotecnologia, que permitiu o intercâmbio de investigadores da Universidade Estadual de Campinas e do Instituto Politécnico de Castelo Branco, assim como uma visita de uma comitiva de Campinas ao Fundão", acrescenta a Câmara.

Durante a visita a Campinas, Paulo Fernandes vai participar numa conferência sobre biotecnologia e reunir com o Prefeito Jonas Donizette, com diversas empresas da área da informática, relojoaria, bijuteria, turismo, hotelaria e agropecuária, com o reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Marcelo Knobel, assim como manter contactos na área do desenvolvimento económico.

Campinas é um dos 17 municípios brasileiros com mais de um milhão de habitantes, tendo sido a primeira cidade brasileira onde surgiu a primeira Secretaria de Cooperação Internacional, sendo pioneira neste tipo de relacionamento com o exterior.