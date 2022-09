1500

O número de milhas (2414 quilómetros) percorridos pelo novo rei Carlos III na sua primeira semana no trono.

Carlos III começou o seu reinado com visitas à Escócia, onde estava no momento da morte da rainha a 8 de setembro, depois rumou à Irlanda do Norte e agora ao País de Gales - as três nações que, juntamente com a Inglaterra, formam o Reino Unido.

750000

O número de pessoas que os chefes de transporte de Londres estimam pode entrar na fila para o enterro da rainha, com mais de um milhão potencialmente viajando para Londres durante todo o período de luto público de 10 dias, incluindo o funeral.

Cerca de 33.000 pessoas passaram pela monarca no espaço de 24 horas, quando o seu caixão estava ainda na Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo, na Escócia na segunda e terça-feira.

2868

O número de diamantes na Coroa Imperial do Estado, usada por Isabel II na sua coroação em 1953 e que agora repousa sobre seu caixão. Há também 269 pérolas, 17 safiras e 11 esmeraldas.

5

O número de monarcas e suas consortes cujo velório foi também em Westminster: Edward VII, 1910; Jorge V, 1936; Jorge VI, 1952; Queen Mary (viúva de George V), 1953; Rainha Isabel, a Rainha Mãe, mãe de Isabel II, 2002.

189

Até ao momento em que as últimas pessoas prestarão a sua homenagem, a rainha terá estado em Westminster Hall, a parte mais antiga do parlamento do Reino Unido, por mais de 189 horas.

10

O número total de milhas (16,09 km) para as quais as autoridades prepararam "infraestrutura de filas" para aqueles que desejam ver o caixão da rainha.

1000

Mais de 1000 oficiais, voluntários, marechais e policias estarão à disposição a qualquer momento para ajudar aqueles que se juntarem à fila.

2200

O número de pessoas esperadas para o funeral na Abadia de Westminster. O mesmo número - o máximo que a abadia pode receber - compareceu ao funeral da rainha-mãe lá em 2002.

Espera-se a presença de mais de 100 reis, rainhas e chefes de estado, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden.

17

Número de portadores da Victoria Cross e George Cross - os dois maiores prémios do Reino Unido por bravura - que devem estar presentes no funeral.

4,1 mil milhões

Estima-se que 4,1 mil. milhões de pessoas assistam ao funeral da rainha em todo o mundo, quebrando todos os recordes anteriores.

142

O número de oficiais navais que vão puxar a carruagem de armas do estado carregando o caixão da rainha durante as procissões fúnebres de segunda-feira.

800

O serviço de confissão de segunda-feira na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor terá a presença de pelo menos 800 pessoas, a maioria das quais não estará no serviço fúnebre anterior na Abadia de Westminster. Incluem-se funcionários antigos e atuais que trabalharam para a rainha em suas várias propriedades reais.

5

A Capela Memorial do Rei George VI dentro da Capela principal de São Jorge em Windsor, onde a rainha será enterrada, será o local de descanso final de apenas cinco pessoas, incluindo a rainha. Os outros são os seus pais, irmã e falecido marido Philip.