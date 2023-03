Alimentado a etanol, o fungo do whisky tem sido o causador de muitas reclamações por parte dos habitantes do condado. Queixam-se que as casas, carros, semáforos, etc, estão cobertos de uma “crosta fuliginosa e escura”, alimentada por vapores do álcool que emanam dos barris de carvalho, onde o whisky Jack Daniel's envelhece, de acordo com uma reportagem do The New York Times.

Uma habitante de uma cidade do condado, onde a Jack Daniel's tem um dos seus muitos armazéns, salientou mesmo que o fungo “invadiu a propriedade, escurecendo o telhado de cobre e as paredes externas, rastejando sobre o jardim de pedras e o portão de metal”, referindo que os locais “usam uma mangueira de alta pressão para lavar a propriedade a cada três meses com água e cloro, mas o fungo volta".

Christi Long, a responsável por estas declarações, diz mesmo que caso não sejam tomadas medidas, o condado “ficará preto como o carvão”, apontando que o “fungo parece ingerir esteróides”.

"Ele destrói tudo. Já vi árvores sufocadas até a morte pelo fungo. Parece um pequeno milagre que ainda não tenha tido um impacto negativo na saúde”, referiu Christi.

Os habitantes, que já avançaram com queixas às autoridades, pedem que a empresa instale filtros de ar, algo que a Jack Daniel's não aprova, alegando que esses mesmos podem “prejudicar o sabor que o whisky Jack Daniel's adquire durante o processo de envelhecimento”.