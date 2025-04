Os Estados Unidos da América são um mercado-chave para a indústria farmacêutica, representando mais de metade das vendas da divisão farmacêutica da Roche, líder mundial em oncologia.

A rival suíça da Roche, Novartis, também anunciou há dez dias que planeia investir 20 mil milhões de euros (23 mil milhões de dólares) nos Estados Unidos em cinco anos.

Num comunicado de imprensa publicado hoje, a Roche explica que os 43 mil milhões de euros vão ser utilizados para reforçar a sua capacidade de produção nos Estados Unidos da América, mais especificamente nos estados do Kentucky, Indiana, Nova Jersey, Oregon e Califórnia.

A Roche já tem 13 fábricas nos Estados Unidos e 15 centros de investigação e desenvolvimento, empregando 25 mil pessoas.

Segundo o grupo farmacêutico, este investimento irá criar 12 mil postos de trabalho, incluindo cerca de 6.500 na construção e 1.000 postos de trabalho nas fábricas.

Em 2024, a divisão da empresa da Roche nos EUA terá gerado um volume de negócios de quase 26,5 mil milhões de euros (24,8 mil milhões de francos suíços), representando 53,7% das vendas mundiais da divisão, de acordo com a farmacêutica.

Nas primeiras negociações, as ações da Roche perderam 1,68% para 251,30 francos suíços (269,70 euros).

As vendas da sua divisão de diagnóstico, que inclui testes de rastreio do cancro, bem como testes para a covid-19 e a diabetes, atingiram 4,6 mil milhões de euros (4,3 mil milhões de francos suíços) na América do Norte, representando quase 30,3% das vendas da divisão.