Luís Maciel lembrou que o ministro adjunto e da Economia e o ministro do Planeamento visitam hoje a ilha, destacando ainda que o presidente do Governo dos Açores se manteve "em permanência na ilha" durante a passagem do furacão e “acompanhou de perto toda a situação".

"É natural que as pessoas fiquem apreensivas. É uma situação que nos perturba bastante. Era uma estrutura essencial para a ilha", salientou, referindo terem chegado relatos de que "possa ter havido alguma corrida aos postos de abastecimento".

o concelho tem dois postos de abastecimento, havendo também em Santa Cruz das Flores outros dois postos, num total de quatro na ilha, segundo o autarca.

O Governo Regional dos Açores declarou hoje situação de crise energética para garantir o abastecimento às ilhas das Flores e do Corvo, devido aos estragos causados na sequência da passagem do furacão “Lorenzo” pelo arquipélago.

O executivo açoriano justifica a declaração com os estragos causados no Corvo e no Porto das Lajes das Flores, que impossibilitam o abastecimento de combustível por via marítima nas ilhas do grupo Ocidental, num despacho conjunto da Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial, da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas e da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo.

o autarca das Lajes das Flores sublinhou a importância de as autoridades regionais terem decretado a situação de crise energética.