O furacão Roslyn, que estava a avançar pelo oceano Pacífico com a categoria 4, tocou hoje terra na localidade de Santa Cruz, no estado mexicano de Nayarit, com o nível 3, informou o Serviço Meteorológico do país.

Em comunicado, o Serviço Meteorológico Nacional indicou que pelas 06:20 (12:20 em Lisboa) o Roslyn chegou a terra, no município de Santiago Ixcuintla, “com ventos máximos de 195 quilómetros/hora e rajadas de 240 quilómetros/hora”. De acordo com o Centro de Furacões dos Estados Unidos da América (EUA), o furacão já atingiu entretanto 215 quilómetros por hora e admite-se que a velocidade dos ventos possa aumentar, avançou a agência Associated Press. As autoridades do estado de Nayarit esperavam que o furacão atingisse terra hoje junto à vila piscatória de San Blas, a 150 quilómetros norte de Puerto Vallarta. Até agora, na temporada de 2022 no México, já se formaram no oceano Pacífico os ciclones Agatha, Blas, Célia, Darby, Estelle, Frank, Georgete, Howard, Ivete, Javier, Kay, Lester, Madeline, Newton, Orlene e Paine. Os furacões Agatha, Darby, Kay e Orlene atingiram a categoria 2. Em maio, as autoridades mexicanas previram a formação de até 40 ciclones com nome atribuído em 2022, o que classificaram como uma “temporada ativa”, e estimaram que, do total de ciclones tropicais gerados, pelo menos cinco atingissem o país. A escala de Saffir-Simpson inclui cinco categorias, sendo o nível 5 o mais elevado. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram