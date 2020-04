Por sua vez, o ex-guarda-redes espanhol Iker Casillas, que representou o Real Madrid e FC Porto, recorreu igualmente às redes sociais para se despedir do único técnico que orientou Atlético Madrid, Real Madrid e FC Barcelona.

“Mais um dia em que tenho de dar as condolências a todas as famílias que estão a perder um ente querido. Lembro-me também da família e amigos de Radomir Antic. Muito incentivo e força!”, escreveu o espanhol.

Antic, nascido em Zitiste, na Sérvia, em 22 de novembro de 1948, conseguiu a ‘dobradinha’ (Liga espanhola e Taça do Rei de Espanha) em 1995/96 ao serviço do Atlético Madrid, que orientou em 189 jogos oficiais (144 para a Liga, 22 para a Taça do Rei, 13 da UEFA, dois da Supertaça de Espanha) durante cinco épocas.

O técnico sérvio, ‘colchonero’ de 1995/96 a 1999/2000, converteu-se num dos mais prestigiados da história do clube, sendo o quarto com mais jogos oficiais e um dos mais queridos dos adeptos que cantavam em coro "Radomir, queremos-te' de cada vez que a equipa atuava no ‘velhinho' Vicente Calderón.

Antes de passar pelo Atlético, Antic foi técnico do Saragoça (1988/89 e 1989/90), Real Madrid (1990/91 e 1991/92), Oviedo (1992/93 a 1994/95) e, depois, de novo no Oviedo (2000/01), FC Barcelona (2002/03) e Celta de Vigo (2003/04).

Depois de deixar Espanha, ainda orientou a seleção da sua Sérvia (2008/10), sendo eleito o técnico do ano em 2009, e dois clubes chineses, o Shandong Luneng (2012/13) e o Hebei China Fortune (2015).