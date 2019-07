“O rio Crocodile não abastece apenas os animais, alimenta também todas as pessoas e comunidades nesta área, (…) não existe água potável para todos porque os rios têm muito pouca água e ainda assim querem destruir ainda mais o rio”, adianta Cindy Benson.

Já Francois Rossouw, do grupo agrícola Saai, alerta que “a quantidade de água para a mina operar irá diminuir significativamente os lençóis de água das fazendas adjacentes e afetar a irrigação dos campos agrícolas ao longo de 300 quilómetros junto ao leito do rio”.

“Julgo que não é responsável conceder uma licença de mineração na África do Sul que afete a qualidade de água em Moçambique. Tencionamos abordar com as autoridades moçambicanas o impacto que esta mina terá no lado deles”, salientou.

Francois Rossouw diz tratar-se de uma área agrícola “de elevada intensidade”, questionando: “Porque é que querem [o governo] colocar uma mina de carvão numa das áreas mais bonitas do país?". “Tencionamos recorrer à Justiça se necessário”, afirma.

Todavia, Raymond Zulu, da direção da empresa Manzolwandle Investments, insiste na continuidade do projeto.

“Os únicos a queixarem-se são os brancos. Alguns nem sequer moram em Marloth Park. Estão na Austrália, em Inglaterra, em Joanesburgo e na América. Nós vamos começar a extrair [carvão] a cerca de 12 quilómetros de Marloth Park”, afirma o diretor da empresa.

“As pessoas que nos estão a apoiar são negros. Estão com fome e nós temos que começar a desenvolver as suas vidas e lugares de maneira certa. O Kruger é longe do sítio onde vamos extrair [carvão]. Não posso comentar sobre quem se importa mais com os animais do que com seres humanos”, adiantou Raymond Zulu ao jornal sul-africano.

“O que ele [Raymond Zulu] não diz é como esta mina vai arruinar centenas de postos de trabalho nos setores da hospitalidade, turismo e da agricultura, que são as maiores fontes de rendimento financeiro e económico em Mpumalanga. Quem é vai querer visitar Marloth Park, Ngwenya e o Kruger com uma mina de carvão à porta?”, diz Cyndy Benson.