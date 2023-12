“A Coreia do Norte continua a desenvolver as suas capacidades nucleares e de mísseis balísticos ilegais e a aumentar as suas atividades desestabilizadoras”, condenou o G7, num comunicado assinado pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia.

“Reiteramos o nosso apelo à desnuclearização completa da península coreana e exigimos que a Coreia do Norte abandone todas as suas armas e programas nucleares”, afirmou o Grupo dos Sete países mais industrializados (G7).

“Deploramos a decisão da Coreia do Norte em dar prioridade aos seus programas ilegais de armas de destruição maciça e de mísseis balísticos, em detrimento do bem-estar do povo da Coreia do Norte”, respondeu o G7.

O grupo apelou a uma “resposta internacional rápida, unida e robusta” para acabar com a “imprudência recorrente” das autoridades norte-coreanas, instando o Conselho de Segurança da ONU a atuar através de resoluções acordadas.

O G7 afirmou ainda estar “profundamente preocupado” com a possibilidade da Coreia do Norte receber qualquer tipo de tecnologia ou transferência nuclear que lhe permita fazer avançar o seu programa de armamento.

“Isso iria ameaçar ainda mais a paz e a estabilidade na região e em todo o mundo”, afirmou o G7 no comunicado.

A Coreia do Norte tem que “respeitar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e cessar imediatamente todas as atividades deste tipo”, exigiu o grupo.