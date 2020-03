Desde novembro, tem estado pela Bacia do Ave, tendo sido vista em Vila do Conde e mais recentemente em Fradelos.

Depois desta temporada no litoral norte de Portugal, "provavelmente" voltará, em berre, à Islândia, para uma nova época de reprodução.

Citado no comunicado, o biólogo Vasco Flores Cruz refere que o surgimento da gaivota naquele local "é um bom sinal" e o reflexo do trabalho de preservação dos habitats ribeirinhos do vale do Ave.

"Assim percebemos que, ao preservar os habitats ribeirinhos do vale do Ave, estamos a contribuir para a conservação das aves de um país que fica a mais de 2.500 quilómetros de distância", refere.

A paisagem protegida Pateiras do Ave é um projeto do Município de Vila Nova de Famalicão que tem por objetivo promover o desenvolvimento da região, alicerçado na valorização do seu património cultural e natural.

"Através de um processo participativo, a iniciativa é gerida pela população, que se envolve e participa ativamente no processo de identificação dos valores, na definição de estratégias conjuntas e na implementação de ações que façam com que o património local seja o motor de desenvolvimento da região", sublinha o município.

Acrescenta que aquela paisagem é "um mosaico" de floresta e campos agrícolas, centrada na freguesia de Fradelos, na sua arquitetura tradicional, nas suas tradições, e nos habitats que persistem nas margens do rio Ave.