O atual Ministro das Infraestruturas é arguido na Operação Influencer, que investiga os contratos de concessão da exploração do lítio e do hidrogénio e a instalação de um data center em Sines. Na Assembleia da República, Galamba começou por apresentar as propostas na comissão, não tendo tocado no assunto 'quente' do momento.

Na primeira intervenção da Assembleia, Paulo Moniz do PSD, começou por fazer duas perguntas a João Galamba: a primeira "se vai ou não demitir-se?" e uma segunda, sobre que "diligências vai tomar, sobre os importantes processos que não podem parar o país, e para que esta circunstância não prejudique mais o país".

Após estas perguntas, o PS, através de Carlos Pereira, interpelou a mesa, afirmando que estas "palavras não são adequadas nesta situação. Estamos a discutir um Orçamento de Estado".

Galamba esclareceu Paulo Moniz, afirmando que "estamos no debate na especialidade do Orçamento de Estado. Fui convidado para estar neste debate. Sobre as diligência, quem as tomam são os deputados, que aprovam ou não o Orçamento de Estado na especialidade".

Paulo Moniz, depois das primeira resposta de João Galamba, voltou a questionar se este iria demitir-se, ao qual Galamba respondeu que "não tenciona apresentar a sua demissão", afirmando que a construção do governo é responsabilidade do primeiro-ministro. Ontem, António Costa afirmou que iria falar com Marcelo Rebelo de Sousa sobre esta questão.

Após esta resposta, Paulo Moniz voltou a insistir na mesma questão, obtendo resposta por parte de João Galamba, que lhe questionou se "tinha alguma pergunta em relação ao Orçamento de Estado".

Para Paulo Moniz, em mais uma intervenção, a execução de um orçamento de estado depende da "credibilidade de quem o executa e o senhor ministro já não a tem", acusando João Galamba de colocar "as mesmas coisas", pois não as "consegue concretizar".

Do Chega, André Ventura questionou João Galamba se "este tem condições políticas para estar a defender os acontecimentos do próximo ano, dado o que aconteceu recentemente". Galamba, fez notar o doutoramento em Direito, "embora não Constitucional" de André Ventura e repetiu o que tinha dito a Paulo Moniz: "estamos no debate na especialidade do Orçamento de Estado. Fui convidado para estar neste debate".

André Ventura voltou a insistir, ao que João Galamba respondeu que "Sim" (está em condições políticas para defender o Orçamento de Estado).