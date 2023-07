João Galamba, Ministro das Infraestruturas, participou, esta manhã, numa reunião promovida pela ANAC e que teve a presença de todas as partes interessadas no aeroporto de Lisboa, como companhias aéreas, empresas de handling, a NAV, o SEF, e o próprio aeroporto.

O SAPO24 sabe que é costume o Ministério estar presente, mas que é raro que um ministro esteja presente nesta reunião periódica, cujo intuito é "elencar problemas graves que existam no aeroporto de Lisboa, por exemplo com slots, falta de espaço, falta de parqueamento das aeronaves, falta de recursos humanos, etc", disse fonte que esteve presente no encontro ao SAPO24.

A mesma fonte explicou que o Ministro "quer estar dentro dos problemas e perceber se a intervenção do Governo pode ser útil". Quando tomou a palavra, João Galamba pediu aos presentes que todos "fossem muito críticos e verdadeiros verdadeiros sobre todas estas matérias". Referiu que a preocupação do Governo com o aeroporto é muito grande e, acrescentou, que "o turismo é fundamental para a economia do país, e até termos soluções de outro aeroporto temos que ser muito exigentes. Não podemos parar de crescer."

A presença do Ministro, na reunião online que durou duas horas e meia, acontece numa altura em que todos os olhos estão focados no tema aeroporto, antes de uma das épocas de maior turismo no país que conta já com algumas greves agendadas neste setor.

Aqueles que o ouviam, Galamba garantiu haver soluções que estão a ser discutidas pelo Governo e deixou claro que tem "perfeita noção" das dificuldades que enfrentam. Mas os presentes lembraram o Ministro que o "aeroporto está esgotado, e que urge uma solução".