Um arsenal de armas ilegais e drogas potentes, entre elas fentanil, foi apreendido em operações simultâneas contra os Peckerwoods do Vale de San Fernando, gangue que atua perto de Los Angeles.

“A ideologia violenta dos supremacistas brancos Peckerwood e a sua extensa atividade criminosa ameaçam a nossa comunidade”, disse o procurador americano Martin Estrada. “Ao supostamente envolverem-se em tudo, desde tráfico de drogas até crimes com armas de fogo, roubo de identidade, fraudes relacionadas à Covid, e com a sua aliança com um gangue neonazi das prisões, os Peckerwoods são uma força destrutiva.”

A acusação de um grande júri, tornada pública hoje, relaciona 68 pessoas a uma série de crimes federais, entre eles associação criminosa, tráfico de drogas, fraude e crimes com armas de fogo.

Segundo a acusação, os Peckerwood recebem ordens da Irmandade Ariana, gangue supremacista branco presente nas prisões da Califórnia, e têm um acordo com a máfia mexicana, também com presença nas prisões, que controla boa parte dos gangues latinos no estado.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick B. Garland, classificou a operação do Departamento de Justiça como "um golpe decisivo".