“Neste momento difícil, quero enviar sentidas condolências aos familiares das vítimas e também expressar a vossa excelência, em meu nome e no do povo português, toda a solidariedade para com o povo italiano e, em particular, para com todos os que foram afetados, a quem envio os votos de rápida recuperação”, lê-se na mensagem enviada pelo chefe de Estado português e que foi divulgada no ‘site’ da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa também falou ao telefone com o presidente italiano, é referido numa nota da Presidência da República.

A queda do viaduto na autoestrada 10 (A10), em Génova, no norte de Itália, fez pelo menos 30 mortes, de acordo com um balanço provisório feito pelo ministro do Interior italiano, Matteo Salvini.

A queda do viaduto ocorreu cerca das 12:00 locais (menos uma hora em Lisboa), quando o vão da ponte, de 90 metros de altura, ruiu, arrastando vários veículos, que ficaram soterrados entre os escombros.