O Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) alertou hoje para a necessidade de políticas que alterem a economia do plástico, a propósito do dia do combate à poluição, que se assinala no sábado.

Pormenor da estátua Re-Volta, um resultado escultórico do Manifesto Lixo Zero, com 4 metros de altura e, constituída por diversos materiais descartáveis e descartados, essencialmente de plástico, beatas e outros que foram recolhidos em praias, ruas, doados por particulares, comércios e outras entidades que também trabalham a causa do lixo e da sua mitigação, durante a inauguração na Mouraria, em Lisboa, 19 de setembro de 2019. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA