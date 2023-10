O Grupo Germano de Sousa recebeu o Prémio da Empresa Familiar do Ano, atribuído pela Associação de Empresas Familiares, que celebra 25 anos em 2023. O galardão foi entregue pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, numa cerimónia oficial.

"É o único laboratório 100% médico, 100% nacional e 100% familiar. E foi, a par do Serviço Nacional de Saúde, um dos grandes líderes no apoio aos portugueses durante a pandemia", afirmou Peter Villax, presidente da Associação das Empresas Familiares, para justificar a escolha do vencedor.

O Grupo Germano de Sousa é um laboratório de referência na Oncogenómica / Medicina de Precisão, tem mais de 1.650 colaboradores distribuídos por 520 postos de colheitas, onde diariamente são assistidos mais de 10.500 doentes todos os anos.

A celebração do quarto e século continua esta tarde, no espaço SUD Lisboa, com um debate sobre sucessão e o governo familiar moderado pela administradora da Gelpeixe, Lídia Tarré, e a participação de António Maria Soares Franco, da José Maria da Fonseca, João Silveira, da Farmácias Silveira, e Carlos Lucena, da Telles.

Ao longo da tarde haverá ainda tempo para falar de organização financeira e do novo modelo para os family offices, que vai muito além da gestão de activos, ou de como as empresas familiares podem tornar-se globais, com exemplos como a Sogrape, a Semapa ou a Rock in Rio. Afinal, o que é preciso para apostar no crescimento?

O prémio agora entregue a Germano de Sousa, já foi anteriormente concedido à Jerónimo Martins, à TMG – Têxtil Manuel Gonçalves, à Sogrape, à Delta e à Sogepoc.

Este ano a Associação das Empresas Familiares decidiu ainda homenagear um dos associados fundadores e entregou uma salva de prata comemorativa a José Luís Simões, presidente do Grupo Luís Simões.

Fundada em 1998, a Associação das Empresas Familiares é uma associação privada, sem fins lucrativos, de âmbito nacional e transversal a todos os sectores de actividade. O membros são presidentes, administradores, accionistas ou dirigentes das suas próprias empresas, tenha elas dimensão nacional ou internacional. Em 2016, nasceu na Associação o Grupo Next in Line, que representa as próximas gerações das empresas familiares Associadas, um grupo que arrancou com 20 companhias conta actualmente com mais de 150 membros entre pequenas, médias e grandes empresas.