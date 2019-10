"Catalizadora de esperança". Foi assim que Pedro Pina, vice-presidente da Google com o pelouro de clientes globais e agências na Europa, Médio Oriente e África se referiu à lista que o distinguiu entre 100 gestores LGBT que se destacaram pelo seu exemplo nas empresas (OUTstanding 100 LGBT+ Executive Role Models List in 2019), um ranking que é feito anualmente pela INvolve e apoiado pela Yahoo Finance.

Em declarações à Yahoo Finance, Pedro Pina declarou-se "honrado" com a distinção. “Este prémio não é só meu mas também da minha equipa que eu apenas tenho a sorte de representar", afirmou.

Para o gestor, o trabalho que tem feito na Google só é possível pelo compromisso dos "Googlers" em garantirem que o gigante tecnológico é o "reflexo do mosaico rico e diverso de pessoas que usam os nossos produtos e serviços".

"Quando eu era jovem não tinha conhecimento de qualquer referência ou de heróis neste espaço. Ou distinções. Ou gestores, políticos ou artistas LGBT que tivessem visibilidade. Não havia referências. Olhava à volta e não via ninguém como eu. Não havia esperança em ter uma vida em que pudesse ser quem sou sem sacrificar a minha felicidade. Estas listas mudam isso - oferecem esperança".

A OUTstanding LGBT+ Role Model Lists é publicada desde 2013, contando até ao ano passado com o apoio do Financial Times. Em 2018, a Yahoo Finance substituiu o jornal inglês como co-promotor destas distinções que contam com o selo da INVolve, uma organização não-governamental inglesa.

Os gestores que integram a lista são nomeados por pares e por colegas de trabalho pelo seu papel na promoção de ambientes de trabalho em que o respeito pela diversidade seja uma prática normal.