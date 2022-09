A líder do Irmãos de Itália (FdI), Giorgia Meloni, vencedora nas legislativas italianas no domingo, garantiu à Ucrânia que poderá contar com o total apoio do novo governo do país.

“Pode contar com o nosso apoio leal à causa da liberdade do povo ucraniano. Permaneça forte e mantenha a fé!”, escreveu Meloni na rede social Twitter, numa mensagem dirigida ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A mensagem de Meloni surgiu em resposta a uma mensagem anterior de Zelensky, na qual o chefe de Estado ucraniano deu os parabéns à candidata e ao FdI pela vitória nas eleições. “Agradecemos o apoio contínuo de Itália à Ucrânia contra a agressão russa. Contamos com uma colaboração frutífera com o novo Governo italiano”, escreveu no Twitter Zelensky, em duas mensagens, em ucraniano e italiano. O até agora primeiro-ministro italiano Mario Draghi demonstrou publicamente, desde o início da guerra, o apoio do país à Ucrânia. Também Meloni já tinha condenado a invasão russa. O mesmo não acontece com os parceiros de coligação do FdI, Liga e Força Itália. O líder da Liga, Matteo Salvini, demonstrou ao longo dos anos admiração pelo Presidente russo, Vladimir Putin. Já depois da invasão, Salvini questionou a eficácia das sanções impotas contra a Rússia. Em 2019, o Ministério Público de Milão abriu uma investigação que envolveu Gianluca Savoini, ex-porta-voz de Matteo Salvini, que terá negociado num hotel de Moscovo para obter fundos através da venda de petróleo. De acordo com a acusação, os fundos teriam como destino a Liga, mas Salvini alegou que o antigo porta-voz não falou em nome do partido, e fez negócios por conta própria. Em 22 de setembro, o líder do Força Itália, Silvio Berlusconi, defendeu que Putin, de quem é próximo, foi empurrado para a guerra na Ucrânia pelos separatistas pró-russos no Donbass, a comunicação social e o povo russos. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram