Numa breve declaração à imprensa antes do início da audiência em Avignon (sudeste de França), na qual o ex-marido e outros 50 homens estão a ser julgados por a terem violado, Gisèle Pelicot agradeceu o apoio que tem recebido desde o início do julgamento e, em particular, as manifestações organizadas em França no passado sábado.

“Graças a todos, tenho a força necessária para levar este combate até ao fim. Dedico este combate a todas as pessoas, mulheres e homens de todo o mundo que são vítimas de violência sexual. A todas estas vítimas, quero dizer hoje que olhem à vossa volta, não estão sozinhas”, afirmou.

As palavras de Pelicot foram proferidas minutos antes do início previsto de uma audiência que não contou com a presença do principal arguido, Dominique Pelicot, porque, como referiu a advogada, Béatrice Zavarro, lhe foi diagnosticada uma infeção renal.

A audiência deve servir para avaliar as consequências da doença do principal arguido, o que pode levar o presidente do tribunal, Roger Arata, a decidir suspender o julgamento por alguns dias ou a adiá-lo por um período mais longo.