Glen de Vries, CEO da Medidata Solutions, de 49 anos, morreu num acidente de avião na quinta-feira em Nova Jérsia, nos EUA. O empresário viajou ao espaço, com William Shatner, no foguetão New Shepard, da Blue Origin, a 13 de outubro.

De acordo com a CNN, a polícia estatal de New Jersey refere que o avião caiu numa área arborizada durante a tarde de quinta-feira em Hampton Township. Segundo refere a notícia, os registos da Força Aérea dos EUA indicam que um monomotor Cessna 172 — um avião de quatro lugares utilizado para treino e voos recreativos — esteve envolvido num acidente fatal sob "circunstâncias desconhecidas numa área fortemente arborizada". O National Transportation Safety Board informou que está a investigar o acidente. A polícia refere ainda que Glen de Vries, co-fundador da Medidata Solutions, empresa de software para a indústria farmacêutica, estava acompanhado de Thomas P. Fischer, de 54 anos. "Estamos devastados por saber da súbita partida de Glen de Vries", disse um porta-voz da Blue Origin. "Ele trouxe tanta vida e energia a toda a equipa da Blue Origin e aos seus companheiros de tripulação. A sua paixão pela aviação, o seu trabalho de caridade, e a sua dedicação ao seu ofício serão admirados por muito tempo". Glen de Vries viajou na segunda viagem com passageiros da Blue Origin, após o voo realizado em julho com Jeff Bezos a bordo, o fundador da empresa e da multinacional de comércio eletrónico Amazon. Durante a viagem, a tripulação de que de Vries fazia parte ultrapassou a chamada linha de Karman, o limite reconhecido internacionalmente entre a atmosfera terrestre e o espaço, a uma altitude de 100 quilómetros.