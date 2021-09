De acordo com notícia do Público, a Glovo anunciou a compra das empresas Mercadão, em Portugal, e Lola Market, em Espanha, reforçando desta forma a aposta no segmento da entrega de compras de supermercados. As plataformas manterão, porém, as respetivas marcas.

“A Glovo passa a posicionar-se em três segmentos: o dos essenciais urgentes, de conveniência de acesso rápido, e o das compras planeadas”, refere à publicação.

A aposta no Q-commerce (quick commerce ou comércio rápido) dá-se num momento de forte crescimento das compras electrónicas, devido à pandemia de covid-19.

“O novo segmento vem reforçar a posição competitiva da Glovo na Europa”, que, segundo Ricardo Batista, diretor da Glovo Portugal, deverá atingir este ano “um valor bruto de facturação de 300 milhões de euros, montante que deverá mais do que triplicar no próximo ano, para mil milhões de euros”.